Жителей Алтая предупредили о возможном «ракетопаде»

12 октября в 22:00 с космодрома «Байконур» запустят ракету-носитель «Протон-М». Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Ракета запустит в космос аппарат Angosat-2. Это ангольский телекоммуникационный космический аппарат, созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.

Жителей двух районов Республики Алтай предупредили о том, что после запуска ракеты её части могут упасть на землю. Предупреждение касается жителей и гостей Улаганского и Турочакского районов.

Людям советуют не ходить в леса, а также сообщать об упавших частях ракеты.