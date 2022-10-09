Жителей Алтая предупредили о возможном «ракетопаде»
В двух районах могут упасть части от ракеты-носителя «Протон-М»
9 октября 2022, 15:20, Илья Звягинцев
12 октября в 22:00 с космодрома «Байконур» запустят ракету-носитель «Протон-М». Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».
Ракета запустит в космос аппарат Angosat-2. Это ангольский телекоммуникационный космический аппарат, созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.
Жителей двух районов Республики Алтай предупредили о том, что после запуска ракеты её части могут упасть на землю. Предупреждение касается жителей и гостей Улаганского и Турочакского районов.
Людям советуют не ходить в леса, а также сообщать об упавших частях ракеты.
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