Жителей Алтайского края предупреждают о сильном порывистом ветре

В Гидрометцентре обратили внимание на то, что такая погода является сложной для транспорта

16 января 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в регионах России 16 января. Его слова передаёт ТАСС.

Специалист заявил, что жителям Новосибирской области и Алтайского края 16 января придётся столкнуться с сильным ветром, скорость которого может достигать 23 метров в секунду. Вильфанд обратил внимание на то, что такой сильный ветер может осложнить ситуацию с транспортом.