Жителей Алтайского края предупреждают о сильном порывистом ветре
В Гидрометцентре обратили внимание на то, что такая погода является сложной для транспорта
16 января 2023, 08:40, ИА Амител
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в регионах России 16 января. Его слова передаёт ТАСС.
Специалист заявил, что жителям Новосибирской области и Алтайского края 16 января придётся столкнуться с сильным ветром, скорость которого может достигать 23 метров в секунду. Вильфанд обратил внимание на то, что такой сильный ветер может осложнить ситуацию с транспортом.
"В ряде регионов ожидаются сильные осадки: в Мурманской области – сильный снег, в Карелии – преимущественно мокрый снег, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях – снег и мокрый снег", – добавил Вильфанд.
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