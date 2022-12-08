Жителей Заринска насмешила потрепанная городская елка
Пользователи предположили, что её спилили на дрова, но затем решили поставить на площади
8 декабря 2022, 11:20, Илья Звягинцев
Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»
Жителей Заринска насмешила ёлка, которою перед Новым годом установили на городской площади. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «В курсе 22».
На опубликованных фотографиях видно, что у дерева не хватает части веток, что стало поводом для шуток со стороны комментаторов.
Один из подписчиков предположил, что в ёлку «шарахнула» молния, а другой выдвинул версию, согласно которой её на самом деле спилили на дрова, однако позднее решили оставить на площади.
Многие, после увиденных фото, вспомнили видеозапись с пенсионером из Бийска, который пламенно высказался после вопроса журналиста о том, нравится ли ему городская ёлка.
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