Жителей Заринска насмешила потрепанная городская елка

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

Жителей Заринска насмешила ёлка, которою перед Новым годом установили на городской площади. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «В курсе 22».

На опубликованных фотографиях видно, что у дерева не хватает части веток, что стало поводом для шуток со стороны комментаторов.

Один из подписчиков предположил, что в ёлку «шарахнула» молния, а другой выдвинул версию, согласно которой её на самом деле спилили на дрова, однако позднее решили оставить на площади.

Многие, после увиденных фото, вспомнили видеозапись с пенсионером из Бийска, который пламенно высказался после вопроса журналиста о том, нравится ли ему городская ёлка.