Жители Алтая «рванули» в новогодние праздники оформлять единое денежное пособие

В настоящее время уже подано более 12 тысяч заявлений

07 января 2023, 18:05, ИА Амител

Жители Алтайского края подали более 12 тысяч заявлений на оформление единого пособия. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по состоянию на 5 января 2023 года в Алтайском крае подали 12 565 заявлений на единое пособие — новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет.

Битый инжект

Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов России.

По словам заместителя управляющего ОСФР по Алтайскому краю Наталии Мочаловой, рассматривать заявления в регионе начали 3 января. 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием.

«Клиентские службы СФР в регионе работали по специальному графику, чтобы у алтайских семей была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам. В результате на сегодняшний день выплаты уже назначены для 698 алтайских семей», — отметила Мочалова.

Часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребёнку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.