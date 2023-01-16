Жители алтайских сёл могут взять улучшенный кредит на благоустройство в Россельхозбанке

Кредит выдают в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"

16 января 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: АО "Россельхозбанк"

Россельхозбанк обновил условия потребительского кредита на благоустройство для жителей сёл. Так, максимальную сумму увеличили с 250/300 тыс. рублей до 500/700 тыс. рублей в зависимости от территории регистрации клиента. Кроме того, теперь часть кредита (до 40% включительно) можно использовать на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи.

Потребительский кредит предоставляют на благоустройство домов, расположенных на сельских территориях, без обеспечения. Этот кредит – целевой. Клиенты могут взять его, чтобы купить и установить оборудование для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения по договорам подряда.

В Россельхозбанке это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет (на момент возврата кредита). Максимальный срок – до пяти лет. Минимальная ставка составляет от 3,25% и действует при оформлении личного страхования.

"С начала действия программы "Комплексное развитие сельских территорий" мы выдали жителям двух Алтаев более 320 таких кредитов на общую сумму порядка 72 млн рублей. Чаще всего за ними обращались жители Ребрихинского и Мамонтовского районов Алтайского края, а также Кош-Агачского и Онгудайского районов Республики Алтай. Средний размер кредита составлял 250 тыс. рублей, основная цель – ремонт жилых домов и помещений", – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана на 2020-2025 годы и направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Подробную информацию по продуктам РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

АО "Россельхозбанк"

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