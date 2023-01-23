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Жители Алтайского края могут получить по 100 тысяч рублей, чтобы компенсировать затраты на газификацию

Если у человека нет денег, то он может рассчитывать на получение субсидии

23 января 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Отдельные категории льготников в Алтайском крае смогут получить по 100 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на газификацию. Перечень категорий граждан, которым положены выплаты, расширили с 13 января.

Теперь выплаты положены многодетным семьям, членам семей мобилизованных граждан, членам семей погибших ветеранов боевых действий, отметили в АКЗС. Также в ближайшее время будет решён вопрос о предоставлении субсидий тем же категориям на покупку газового оборудования и проведение работ на территории участка.

Всем категориям получателей размер материальной помощи увеличен до 100 тысяч рублей. На эти цели в бюджете края предусмотрено 150 млн рублей. 

Льготники, которые уже подключили газ, смогут обратиться за получением компенсации, а люди, у которых нет денежных средств, – получат субсидию. 

"Для реализации программы в крае в полном объёме в 2023 году необходимо догазифицировать 41 249 домовладений, из которых для 7 тысяч потребителей уже выстроены внутрипоселковые сети и необходимо строительство газопровода ввода", – рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев. 

Руководитель ООО "Газпром газораспределение Барнаула" Евгений Григоренко рассказал о том, что сейчас в регионе ведутся работы по подключению ещё 11 тысяч потребителей. Контракты на оставшийся объём работ заключат в начале 2023 года.

Отметим, что тема газификации в Алтайском крае активно обсуждалась во время прямой линии с губернатором Виктором Томенко. Вопросы пришли из Шелаболихинского района и барнаульского посёлка Затон. Глава региона признал: уровень газификации края сейчас один из самых низких в стране – всего 16,5%. Голубым топливом пользуются в Алтайском крае примерно 350-360 тысяч человек.

 

 

 

Комментарии 2

  • Лучше сделайте прозрачными тарифы на догазификацию и подключение. Пока найдешь стоимость на сайте мин строя - пол года можно потерять. Проще - пришел заключать договор - вот наши цены такие. Вот такой порядок действий 1-2-3. Вот этапы оплаты работ и сроки (пусть и примерные) . Это частных компаний в первую очередь должно касаться, у них бардак и полное ощущение отсутствия руководства.
    23 января, Гость   Ответить
  • Как там говорят... бесплатный сыр бывает в мышеловке?
    23 января, Гость   Ответить
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