Если у человека нет денег, то он может рассчитывать на получение субсидии

23 января 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отдельные категории льготников в Алтайском крае смогут получить по 100 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на газификацию. Перечень категорий граждан, которым положены выплаты, расширили с 13 января.

Теперь выплаты положены многодетным семьям, членам семей мобилизованных граждан, членам семей погибших ветеранов боевых действий, отметили в АКЗС. Также в ближайшее время будет решён вопрос о предоставлении субсидий тем же категориям на покупку газового оборудования и проведение работ на территории участка.

Всем категориям получателей размер материальной помощи увеличен до 100 тысяч рублей. На эти цели в бюджете края предусмотрено 150 млн рублей.

Льготники, которые уже подключили газ, смогут обратиться за получением компенсации, а люди, у которых нет денежных средств, – получат субсидию.

"Для реализации программы в крае в полном объёме в 2023 году необходимо догазифицировать 41 249 домовладений, из которых для 7 тысяч потребителей уже выстроены внутрипоселковые сети и необходимо строительство газопровода ввода", – рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев.

Руководитель ООО "Газпром газораспределение Барнаула" Евгений Григоренко рассказал о том, что сейчас в регионе ведутся работы по подключению ещё 11 тысяч потребителей. Контракты на оставшийся объём работ заключат в начале 2023 года.

Отметим, что тема газификации в Алтайском крае активно обсуждалась во время прямой линии с губернатором Виктором Томенко. Вопросы пришли из Шелаболихинского района и барнаульского посёлка Затон. Глава региона признал: уровень газификации края сейчас один из самых низких в стране – всего 16,5%. Голубым топливом пользуются в Алтайском крае примерно 350-360 тысяч человек.