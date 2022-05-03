Жители Алтайского края рассказали, почему они хотят уехать из региона

Почти половина жителей Алтайского края заявили о желании уехать из региона. Об этом стало известно из результатов опроса от hh.ru.

Уехать в другой регион хотят 45% респондентов. 51% из них готовы к смене места жительства ради более высокой зарплаты.

50% из числа опрошенных заявили, что хотели бы переехать в регион с более комфортной городской средой, низким уровнем преступности, а также развитой транспортной инфраструктурой и качественной работой коммунальщиков.

Третьим по популярности поводом для переезда стало желание жить в регионе с более комфортными погодными условиями и экологией.

Среди других критериев отмечались наличие работы по специальности, возможность трудоустроиться в самых развитых компаниях и наличие друзей, родственников.