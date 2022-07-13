Жители алтайского села могут потерять связь с внешним миром из-за разрушения моста

Мост, соединяющий села села Хмелевка и Новодресвянка в Заринском районе Алтайского края медленно разрушается. Там образовались большие ямы и проплешины, он перекошен, переправу постоянно подмывает.

Жители Хмелевки рассказывают, что мост разваливается у них на глазах, и если он упадет, то село Новодресвянка потеряет связь с внешним миром. Однако о ремонте объекта ничего не слышно.

«Как мост держится — непонятно»

Посты, посвященные проблеме разрушающегося моста между селами Хмелевка и Новодресвянка, появились в социальных сетях вечером 11 июля. В них автор писал, что администрация Заринского района не планирует ремонтировать мост, который вот-вот рухнет. И если обрушение произойдет, Новодресвянка потеряет связь с Хмелевским сельсоветом, в который она входит. Пост был выложен в частности в Telegram-канал «Алтайские крайности» и в группу Barnaul22 во «ВКонтакте».

В Заринской администрации amic.ru ситуацию комментировать не стали, послав к руководству Хмелевского сельсовета. По словам исполняющей обязанности главы сельсовета Елены Мишуковой, с мостом действительно есть серьезные проблемы, и сейчас он находится в аварийном состоянии.

Эта переправа связывает село Хмелевка с поселком Новодресвянка, в котором живет около 15 человек. Для Новодресвянки мост жизненно важен, объясняет Мишукова. Дальше за деревней — только тайга и «остатки» еще одной деревни, где живет всего один человек, говорит житель Хмелевки Павел Корчагин, который и разместил пост в социальных сетях.

Дыра в мосту/ фото со страницы Павла Корчагина во ВКонтакте

На стороне Новодресвянки нет жизненно-важной инфраструктуры — ни ФАПа, ни магазина, поэтому даже за продуктами местные жители вынуждены ходить в соседнее село по аварийному мосту. По нему же едут машины скорой помощи и пожарные.

«Недавно такой сильный пожар был, там работало три пожарных расчета, через этот мост ездили», — рассказывает Елена Мишукова.

Кроме того, как Павел Корчагин, каждый день по мосту проезжает по 10 лесовозов. У Новодресвянки работают лесозаготовители, и им мост нужен в любом случае, объясняет Елена Мишукова. Также в Новодресвянке находится крестьянско-фермерское хозяйство, уточняет она, и без моста оно не сможет нормально функционировать.

«Там располагается несколько заимок с пасеками и есть сельхоз-паи с сенокосами. Повреждения у моста серьезные, он стоит на грани разрушения. Как мост еще держится, непонятно», — пояснил Павел Корчагин.

Елена Мишукова отмечает, что сейчас переправу через реку сильно подмывает. Около 15 лет назад мост ремонтировали, но с тех пор за объектом не ухаживали.

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По словам Павла Корчагина, альтернативы мосту практически нет. Его можно объехать через некий брод, но для этого надо делать крюк в 10 км. К тому же, когда брод размывает (например, весной), проехать через него «нельзя даже на грузовике „Урал“», подчеркивает мужчина.

Местные жители уже принимают разрушения как данность, рассказывает Павел. По его словам, все в Хмелевке и Новодресвянке привыкли, что «их проблемы никто решать не собирается». Надежда у них сейчас одна — на то, что лесозаготовители что-нибудь придумают и помогут как-то сохранить мост, потому что это в их интересах.





Мост между селами Хмелевка и Новодресвянка/ фото со страницы Павла Корчагина во ВКонтакте

Кто отвечает за мост?

В Хмелевском сельсовете ситуацией также недовольны, но возможностей отремонтировать мост самостоятельно у них нет. Таких денег, что нужны для ремонта, в бюджете сельсовета никогда не было.

К тому же, объект уже давно находится на балансе «Северо-Восточного ДСУ», которое не торопится его ремонтировать, отмечает Мишукова. По ее словам, сельсовет задает вопросы дорожно-строительному управлению, но пока не слышали ответа. На другое у сельсовета нет ни полномочий, ни сил.

«Если бы этот мост стоял у нас на балансе, мы бы просили выделить какие-то средства в нашем бюджете. Но эта дорога не нашего подчинения, поэтому мы можем только просить. Голова болеть по этому поводу должна у ДСУ. Но я так понимаю, до сегодняшнего дня она не заболела», — говорит Мищукова.

Тем не менее, администрация сельсовета все же пытается добиться от вышестоящих властей хоть какой-то помощи. Несколько раз сельсовет обращался к депутату АКЗС Сергею Прибу, он взял проблемный объект на личный контроль. Кроме того, к теме подключилась и администрация района.

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Но о ремонте пока что все еще ничего не слышно, сожалеет Елена Мишукова. Подвижка была только одна — в конце 2021 года на мост приехали экспертная комиссия, осмотрела его и уехала назад.

«Поздней осенью 2021 года на мост заезжала специализированная лаборатория, когда там делались замеры. Специалистам, может быть, и виднее, но даже визуально заметно, что мост разрушается. На сегодняшний день результат нулевой», — отметила Мишукова.

Amic.ru обратился за комментариями в «Северо-Восточное ДСУ», но там на вопросы журналистов оперативно не ответить не успели.