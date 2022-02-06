Жители барнаульского Потока пожаловались на интервал движения автобусов "в центр"

Жители барнаульского Потока пожаловались, что не могут уехать в центр на общественном транспорте. Согласно посту в паблике Barnaul22, от ТЦ “Юность” на вокзал идут всего два автобуса — № 57 и 32. Летом они ходят раз в 20 и 30 минут соответственно, а вот зимой их может не быть и по 40 минут.

“Уверен, эта ситуация злит многих жителей данного района. Надеемся, на ситуацию обратят внимание и помогут пассажирам”, — говорится в сообщении.