Жители Борзовой Заимки не смогли добиться закрытия "Планеты Ку"

Суд обязал руководство клуба соблюдать правила по уровню шума, но не более

26 января 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Борзовой Заимки через суд хотели запретить работу развлекательного клуба "Планета Ку", но не смогли. Об этом сообщают "Вести".

Дискомфорт людям комплекс начал приносить в 2019 году. В тёплые дни он работает как бассейн, а по ночам здесь устраивают шумные вечеринки. Специалисты подтверждали, что тусовки нарушают уровень шума, "Планету Ку" штрафовали, но веселье не заканчивалось. Терпение жителей кончилось после "Паркинга" в 2022 году. Тогда почти весь посёлок не спал.

"В итоге суд решил обязать руководство развлекательного комплекса, арендаторов и организаторов вечеринок соблюдать предельно допустимый уровень шума при проведении мероприятий. В остальных требованиях отказано", – сказано в сообщении.

Жители посёлка хотят получить от суда объяснение, а также думают над тем, чтобы оспорить решение.