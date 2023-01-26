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Жители Борзовой Заимки не смогли добиться закрытия "Планеты Ку"

Суд обязал руководство клуба соблюдать правила по уровню шума, но не более

26 января 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Борзовой Заимки через суд хотели запретить работу развлекательного клуба "Планета Ку", но не смогли. Об этом сообщают "Вести".

Дискомфорт людям комплекс начал приносить в 2019 году. В тёплые дни он работает как бассейн, а по ночам здесь устраивают шумные вечеринки. Специалисты подтверждали, что тусовки нарушают уровень шума, "Планету Ку" штрафовали, но веселье не заканчивалось. Терпение жителей кончилось после "Паркинга" в 2022 году. Тогда почти весь посёлок не спал.

"В итоге суд решил обязать руководство развлекательного комплекса, арендаторов и организаторов вечеринок соблюдать предельно допустимый уровень шума при проведении мероприятий. В остальных требованиях отказано", – сказано в сообщении.

Жители посёлка хотят получить от суда объяснение, а также думают над тем, чтобы оспорить решение.

 

Комментарии 11

  • Самый гуманный суд у нас , в Барнауле! Петух их клюнет в зад, сколько уже таких дурачков жизнь наказала.
    26 января, Гость   Ответить
  • Все покупается, все продается, суд не исключение, все имеет свою цену.
    26 января, Гость   Ответить
  • Ну, и хорошо. Сам в этой Планете ни разу не был, и явно туда по своей воле не поеду - не мой формат, но скажу, что суд правильно рассудил. Пускай разный народ хоть и по разному, но тусуется)
    26 января, Гость   Ответить
  • Главное налоги платят, а шум можно и потерперть)
    26 января, Гость   Ответить
  • господи во народ давно бы тихо молча без шума петуха пустили Красного А то суд пересуд, терпилы,чо
    26 января, Гость   Ответить
  • казалось бы причём тут конкуренты...
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, Прекрасная мысль!
    26 января, Гость   Ответить
  • Там от крайних домов ехать и ехать до Планеты Ку, А жители говорят так, что прям за огородами у них стоит комплекс и орет музыка. Что то тут и жители подкупленные мне кажется.
    26 января, Гость   Ответить
  • Скоро в Затоне по адресу 2-я Озерная дом 5а откроется еще одна планета ку-ку. Хотелось бы знать кто дает разрешения на такое.
    26 января, Гость   Ответить
  • Там от крайних домов ехать и ехать до Планеты Ку-----------------Глупыш. Мы в детстве в пионерлагере Крылатых по ночам слышали, как поезда по рельсам стучат. А от Крылатых до Штабки топать и топать.
    26 января, Гость   Ответить
  • петушка пустить
    27 января, Гость   Ответить
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