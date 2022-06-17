Жители Борзовой Заимки судятся с владельцами «Планеты Q» из-за «взрывных» вечеринок

Жители посёлка Борзовая Заимка решили через суд отстаивать своё право на спокойный сон. Люди недовольны тем, как работает развлекательный комплекс «Планета Q».

По словам местных жителей, здесь постоянно проходят ночные вечеринки, которые доставляют им сильный дискомфорт. Нередко эти тусовки заканчиваются вызовом полиции.

Люди обращались в разные органы, чтобы решить проблему, но Роспотребнадзор ограничивался символическими штрафами, которые назначали владельцам комплекса.

Администрация «Планеты Q», по словам жителей посёлка, на их жалобы никак не реагирует, а на ресепшене людям заявили, что комплекс работает до 21:00, а ночных мероприятий здесь не проводят. При этом, отмечают «Вести», в ближайшее время «Планета Q» планирует провести пенную вечеринку, которая начнётся в 21:00. Афиша подобных мероприятий расписана на месяц вперёд.

В администрации посёлка Южного, куда относится Борзовая Заимка, от правоохранительных органов получили 15 материалов по итогам последнего мероприятия, по которым намерены возбудить административное дело.

Местные жители уверены, что это не поможет закончить «взрывные вечеринки».