Жители Мамонтовского района боятся пить воду из-под крана, от которой чернеют фильтры

Жители Мамонтовского района пожаловались на качество водопроводной воды, от которой чернеют фильтры. Об этом сообщает «Толк».

По словам местных жителей, эту воду не только нельзя пить, но ей также нельзя и стирать вещи.

«Эту воды не только пить, ей стирать невозможно. Все вещи черные. Мы фильтры три раза в месяц меняем. Они земляные», — рассказала журналистам женщина.

Сельчане отмечают, что воду приходится несколько раз кипятить и пропускать через фильтр перед тем, как готовить еду.

Глава района Александр Семибратов рассказал о том, что за подачу воды отвечает компания «Управление Водопроводов», которая находится в Шипуново.

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По словам чиновника, сам он живет в соседних домах и никаких проблем с водой у него нет. Семибратов уточнил, что два года назад жители уже жаловались на качество воды, но специалисты СЭС никаких нарушений не нашли.

Глава района также отметил, что проблемы с водой раньше решали промывкой, но сейчас этого пока не сделали из-за того, что в районе пятый класс горимости.

В компании «Управление Водопроводов» проблему с водой связали с началом поливочного сезона. Изменение гидравлического режима привело к тому, что происходит срыв отложения железа в трубах, но это скоро закончится, отметили специалисты.