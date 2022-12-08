Жители многоэтажки в центре Барнаула боятся, что у них отнимут жильё
Люди опасаются того, что их дом признают аварийным, хотя они его таковым не считают
8 декабря 2022, 09:31, Илья Звягинцев
Жители многоэтажки по адресу Профинтерна, 8, в Барнауле боятся того, что их дом признают аварийным, а жильё отнимут. Об этом сообщает «Толк».
Жительница дома предположила, что заинтересованные люди могут снести их дом, для того чтобы освободить место под застройку. При этом горожане уверяют, что аварийным их дом не является. У здания, как отметили люди, сделали новую крышу.
Другая жительница дома рассказала о том, что если их дом признают аварийным, то размер полученной компенсации будет очень маленьким. По словам женщины, этих денег не хватит даже на то, чтобы из трёхкомнатной квартиры переехать в однокомнатную.
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