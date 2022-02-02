Жители многоквартирного дома в Озерках боятся сгореть из-за проблем с проводкой

Жители двухэтажного дома по улице Мира, 12, в селе Озерки боятся сгореть в собственных квартирах из-за замыкания проводки. По словам местной жительницы, крыша в доме протекала и раньше, но таких масштабов, как этой зимой, не наблюдалось.

По словам сельчанки, жильцы дома спасаются вёдрами и тазиками, а она периодически сливает воду с натяжного потолка. При этом из-за постоянных подтоплений в доме искрит проводка, что беспокоит людей даже больше, чем постоянные протечки. Сама женщина, чтобы не сгореть, отключила в доме всю электрику, кроме одной розетки.

Представитель ТСЖ, которое управляет домом, рассказала “Банкфаксу” о том, что проблема заключается в плоской крыше дома. Её заливают мастикой, но этого недостаточно. Единственный выход из этой ситуации — полная замена кровли. На проведение работ нужно около 4-5 млн рублей, но на данный момент, согласно данным портала “Реформа ЖКХ”, жильцам удалось накопить только 392,5 тысячи.

ТСЖ и жители уже обращались к местным властям, чтобы сдвинуть сроки капремонта, но это пока не дало результатов.

Кредит — единственный выход, который поможет людям решить проблему, если власти откажутся содействовать.