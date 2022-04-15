Жители села под Бийском вынуждены увольняться с работы из-за проблем с транспортом

Жители села Малоугренёво под Бийском вынуждены добираться до города на такси из-за проблем с общественным транспортом. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Люди недовольны тем, что расписание постоянно меняется, а вместо двух автобусов по маршруту ходит только один. Работа общественного транспорта усложняет жизнь сельчанам, так как многие из них учатся или трудятся в Бийске.

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Проблемы начались после закрытия маршрута № 121. Жители согласны, что иногда в этих автобусах бывало пустовато, однако связывают они это с неточностью расписания.

Из-за того что финансовые затраты на дорогу до Бийска выросли, многие вынуждены увольняться с работы в городе.

На сторону пассажиров встала и прокуратура, подтвердив, что нарушения в работе транспорта есть. В администрацию Бийского района направлено представление. Но результата пока нет.