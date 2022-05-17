Жители Троицкого района пожаловались на главврача местной ЦРБ после массового оттока кадров

Жители села Троицкого обратились к депутату АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгении Боровиковой с жалобой на ситуацию в местной ЦРБ. По их словам, в медучреждении нет невропатолога, эндокринолога, дерматолога, лора, кардиолога и прочих узкопрофильных специалистов, не хватает терапевтов. На днях заявление об увольнении подали хирург и его супруга-терапевт, сообщает партийная пресс-служба.

Как утверждают жители села, причиной тяжёлой кадровой ситуации в ЦРБ стал конфликт специалистов с главным врачом — Константином Фадиным. «Главврач прилагает все усилия, для того чтобы не придать огласке тот факт, что районная больница в очередной раз теряет кадры по его вине», — пишут в обращении жители Троицкого.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова получила сразу два обращения из райцентра, в котором люди просят помочь спасти больницу, а также инициировать аудиторскую проверку в ЦРБ на предмет дефицита кадров, правильности начислений зарплаты сотрудникам, расходования бюджетных средств. Отдельно жители села выступили за то, чтобы в ЦРБ продолжил работу заведующий хирургическим отделением Евгений Королёв. Под обращениями поставили подписи более 300 жителей райцентра.

Евгения Боровикова уже направила депутатские запросы в краевой Минздрав, прокуратуру и Счётную палату края. В ближайшее время парламентарий намерена выехать в Троицкий район, чтобы пообщаться с жителями и посетить больницу, а также переговорить с главным врачом.