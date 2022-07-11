Жительница Алтая ищет сестру, уехавшую учиться в Новосибирск более 20 лет назад

Жительница Горно-Алтайска Екатерина Незелева опубликовала в новосибирских группах во «ВКонтакте» сообщение с поиском сестры, которая в 1990-х годах уехала учиться в Новосибирск и больше не выходила на связь, пишет «КП-Новосибирск».

«Наташа, если ты читаешь этот статус, пожалуйста, отзовись! Мама тебя любит и ждет», — написала Екатерина.

Женщина рассказала, что биологическая мама оставила ее на улице, когда ей было шесть лет. Привела к подъезду своей подруги и сказала: «Если тебя не заберут, переходи дорогу и иди в детский дом». Девочку обнаружила спящей на скамейке та самая знакомая.

«Она занесла меня в квартиру. Я проснулась, только когда меня начали раздевать. А после эта женщина узнала меня и решила, что я останусь у нее. У нее были еще дети, и вот моя сестра Наташа — одна из них», — пояснила Екатерина.

Наталья переехала из Горно-Алтайска в Новосибирск и училась в техникуме. Приезжала один раз в 1995 году — после этого перестала выходить на связь.

Активные поиски Натальи начались в 2015 году. До этого времени Екатерина вместе с мамой надеялись, что девушка сама выйдет на связь. По последним данным, она переехала в Красноярск.