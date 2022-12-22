Жительница Новоалтайска пожаловалась на отсутствие горок на городской площади

Жители Барнаула и пригорода недовольны тем, что теперь горки строят только для малышей

22 декабря 2022, 15:01, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Жительница Новоалтайска в социальных сетях посетовала на то, что в городе не строят горки для детей. Пост на эту тему она опубликовала в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Горожанка отметила, что городскую площадь украсили и сделали красивой, однако без горок для детей она выглядит пусто.

В комментариях под постом пользователи отметили, что больших горок ждать не стоит, потому что по новым правилам за их строительство может грозить штраф.

Также на отсутствие горок для катания пожаловались и жители Барнаула.