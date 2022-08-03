Жительнице Барнаула не продали газировку «Байкал» без паспорта

21-летняя жительница Барнаула рассказала altapress.ru, как ей без паспорта не продали газировку «Байкал» в одном из магазинов крупной продовольственной сети.

Кассир отказалась продавать напиток без документов, поскольку в нём есть «компоненты, которые входят в состав энергетиков». В итоге газировку девушке купил мужчина, стоявший в очереди.

«Хорошо, что выручил. Купил „ребёнку“ лимонад», — возмутилась жительница.

Напомним, в сентябре 2021 года в Алтайском крае приняли закон, ограничивший продажи несовершеннолетним «тонизирующих напитков». В «Байкале» есть экстракт элеутерококка — природный энергетик, который улучшает умственную и физическую активность и помогает справиться с переутомлением.