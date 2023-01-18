Жителям алтайского посёлка, где больше месяца нет воды, осталось потерпеть ещё месяц

В селе ввели режим повышенной готовности

18 января 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В посёлке Батунном Заринского района с 4 декабря 2022 года нет воды из-за проблем со скважиной, пишет газета "Наш город Заринск".

"В скважине резко упал уровень водоносного горизонта. 6 декабря администрацией Заринского района на территории села введён режим повышенной готовности. Оперативно был организован подвоз воды населению", – отмечает издание.

После заключили договор с ООО "Востокбурвод" на обследование скважины. Как выяснилось, она не подлежит ремонту. На бурение новой необходимо было изыскать несколько миллионов рублей из районного бюджета. Деньги выделили: 16 февраля специалисты компании приедут в посёлок.