Журналистка, которую Кадыров назвал террористом, покинет Россию из-за угроз

Журналистка “Новой газеты” Елена Милашина, которую ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористом, намерена покинуть на время Россию в связи с угрозами.

“На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я уже их послушаю, хотя мне это очень не нравится”, — сказала она 3 февраля в эфире телеканала “Дождь” (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Милашина добавила, что планирует продолжать свою работу.

Ранее “Новая газета” потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении Рамзана Кадырова, который назвал “пособниками террористов” члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину. В СМИ считают, что слова Кадырова подпадают под статью “Возбуждение ненависти или вражды”.