Жуткий ночной гул неизвестного происхождения напугал жителей Барнаула

Пользователи социальных сетей предположили, что источником звука является ТЭЦ-3

20 ноября 2022, 15:51, Илья Звягинцев

Жители Барнаула испугались странного ночного гула, который раздавался на улицах города накануне. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Сегодня в 01:30 ночи многие барнаульцы слышали странный, протяжный гул, который длился около пяти минут. Говорят, что его слышали в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Попова, в центре города и даже за городом», — сказано в сообщении.

В комментариях пользователи попытались установить источник звука и стали выдвигать различные предположения.

Один из барнаульцев отметил, что звук очень похож на издаваемый на ТЭЦ во время выпуска пара.

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