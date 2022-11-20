Жуткий ночной гул неизвестного происхождения напугал жителей Барнаула

Жители Барнаула испугались странного ночного гула, который раздавался на улицах города накануне. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Сегодня в 01:30 ночи многие барнаульцы слышали странный, протяжный гул, который длился около пяти минут. Говорят, что его слышали в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Попова, в центре города и даже за городом», — сказано в сообщении.

В комментариях пользователи попытались установить источник звука и стали выдвигать различные предположения.

Один из барнаульцев отметил, что звук очень похож на издаваемый на ТЭЦ во время выпуска пара.