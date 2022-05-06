Знаменитый алтайский шаман высказался о мистических причинах спецоперации на Украине

Алтайский шаман Артём Игнатенко высказался о мистических причинах спецоперации РФ на Украине. Его слова приводит паблик «Россия 22».

По словам колдуна, этим миром правят символы, и президент России Владимир Путин, родившийся 7 октября, символизирует собою жизнь и Стрибога.

«Владимир Владимирович родился 7 октября, а семёрка — жизнь, по сути. То, что он талантливый человек, я не сомневаюсь, но Стрибог — его месяц октябрь. Стрибог — это бог воинов, его символ — стрела. И когда Путин калибров посчитал и понял, что хватает, он только тогда начал эту спецоперацию, потому что он людей бережёт», — сказал шаман.

Он также добавил, что спецоперация началась «идеально вовремя, потому что по космосу стоял парад планет».

Шаман Артём Игнатенко живёт в селе Полеводка в шести километрах от Бийска. Своих гостей он встречает в древнем жилище народов Алтая — чадыре — и ведёт к изваянию древнего идола — Золотой бабы. Система его взглядов переплетается с алтайским шаманизмом и языческими верованиями древних славян, а легенды Алтая — с библейскими персонажами.