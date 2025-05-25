Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов
Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет
25 мая 2025, 08:45, ИА Амител
Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в 8-11-х классах, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.
По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования.
"Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин", – заключила эксперт.
09:56:40 25-05-2025
Программы по обществознанию, действительно, слабые, но это не повод исключать этот предмет из обучения. Он очень нужный молодому поколению, потому что учит, как жить правильно в обществе, чтобы не навредить людям. Предмет нужен с начальной школы.
12:21:11 25-05-2025
учитель (09:56:40 25-05-2025) Программы по обществознанию, действительно, слабые, но это н... В начальной школе называется ОБЖ, возможно сейчас уже что-нибудь по другому.. ищем, экспериментируем..
18:18:06 26-05-2025
dok_СФ (12:21:11 25-05-2025) В начальной школе называется ОБЖ, возможно сейчас уже что-ни... нет, это СОВЕРШЕННО разные
12:45:12 25-05-2025
Слабая программа должна соответствовать сроку, в конкретном случае его уменьшение повысит ее эффективность. Правильно сдвигают в сторону зрелости, в начальной школе годны общественные прения только по методу тапанья
13:05:07 25-05-2025
А какие предметы будут вместо обществознания? На что выделят больше часов?
21:55:50 25-05-2025
Гость (13:05:07 25-05-2025) А какие предметы будут вместо обществознания? На что выделят...
Православие, уроки о важном, семьеведение
06:23:05 26-05-2025
Гость (13:05:07 25-05-2025) А какие предметы будут вместо обществознания? На что выделят... На музыку и рисование. Это самые необходимые предметы в 6-7 классах.
13:31:04 25-05-2025
Обществознание может "неправильно" повлиять на сознание молодому поколению. Не так как хотелось бы правящему классу.
15:18:59 25-05-2025
Гость (13:31:04 25-05-2025) Обществознание может "неправильно" повлиять на сознание моло... и какой у нас "правящий" класс?
21:58:45 25-05-2025
Гость (13:31:04 25-05-2025) Обществознание может "неправильно" повлиять на сознание моло...
Не дай бог дети узнают, что три ветви власти должны быть отделены друг от друга. Ну а Декларация прав человека и равноправие это уже вообще за гранью: сплошной либерализм и попирание традиционных ценностей
18:19:23 26-05-2025
Sic semper tyrannis (21:58:45 25-05-2025) Не дай бог дети узнают, что три ветви власти должны быть... в частных школах эти дисциплины преподаются и очень плотно, правовая основа, УК и ГК частично, очень нужный предмет
15:33:20 25-05-2025
Не понятно откуда взялось обществознание в средних классах когда знаний ещё нет практически никаких
06:09:08 26-05-2025
Гость (15:33:20 25-05-2025) Не понятно откуда взялось обществознание в средних классах к...
Ну выше один "учитель" с начальной школы предлагает его ввести. А что ж не с детского сада-то? Вот такие у нас "училки".