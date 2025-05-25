Обществознание исключат из школьной программы 6-7-х классов

Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет

25 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в 8-11-х классах, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

"С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования.

"Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин", – заключила эксперт.