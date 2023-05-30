Обстрелы "Шемякино" и "Шмекино" обсудили эксперты в эфире передачи "60 минут"
Эксперты в очередной раз не смогли правильно произнести название города Шебекино
30 мая 2023, 10:07, ИА Амител
На телеканале "Россия 1" в ток-шоу "60 минут" во время обсуждения обстрелов украинской стороной города Шебекино в Белгородской области эксперты допустили ошибку, назвав населённый пункт "Шемякино" и "Шмекино". Видео распространили по соцсетям.
– Явно просматривается отвлекающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемякино идут интенсивные обстрелы, – сказал стратег, политолог, доктор военных наук, председатель союза геополитиков Константин Сивков.
– Шмекино, – поправил историк, геополитик, кандидат исторических наук.
– Шмекино, да! – согласился стратег и продолжил рассуждать.
Напомним, Шебекино находится под обстрелами с октября 2022 года. В последние дни обстрелы настолько участились, что город почти ежедневно находится под ударами с украинской стороны.
10:36:21 30-05-2023
Это потому , что они макарошки не едят , а все больше хамон да пармезан , наверное.
11:31:03 30-05-2023
Пока эти сказочные ... обсуждают, ни чего не закончится. в 2018 на выборы ходили с присказкой: кто если ни Он, а Оно вона чё...., да и лишь бы не было войны....Этих сказочных экспертов туда, во главе с главнокомандующим.
12:09:12 30-05-2023
Нужно было просто: Такиесптичкино
12:29:32 30-05-2023
...эксперты которых мы заслужили