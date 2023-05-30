Обстрелы "Шемякино" и "Шмекино" обсудили эксперты в эфире передачи "60 минут"

Эксперты в очередной раз не смогли правильно произнести название города Шебекино

30 мая 2023, 10:07, ИА Амител

На телеканале "Россия 1" в ток-шоу "60 минут" во время обсуждения обстрелов украинской стороной города Шебекино в Белгородской области эксперты допустили ошибку, назвав населённый пункт "Шемякино" и "Шмекино". Видео распространили по соцсетям.

– Явно просматривается отвлекающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемякино идут интенсивные обстрелы, – сказал стратег, политолог, доктор военных наук, председатель союза геополитиков Константин Сивков.

– Шмекино, – поправил историк, геополитик, кандидат исторических наук.

– Шмекино, да! – согласился стратег и продолжил рассуждать.

Напомним, Шебекино находится под обстрелами с октября 2022 года. В последние дни обстрелы настолько участились, что город почти ежедневно находится под ударами с украинской стороны.