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Обстрелы "Шемякино" и "Шмекино" обсудили эксперты в эфире передачи "60 минут"

Эксперты в очередной раз не смогли правильно произнести название города Шебекино

30 мая 2023, 10:07, ИА Амител

На телеканале "Россия 1" в ток-шоу "60 минут" во время обсуждения обстрелов украинской стороной города Шебекино в Белгородской области эксперты допустили ошибку, назвав населённый пункт "Шемякино" и "Шмекино". Видео распространили по соцсетям.

– Явно просматривается отвлекающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемякино идут интенсивные обстрелы, – сказал стратег, политолог, доктор военных наук, председатель союза геополитиков Константин Сивков.

– Шмекино, – поправил историк, геополитик, кандидат исторических наук.

– Шмекино, да! – согласился стратег и продолжил рассуждать.

Напомним, Шебекино находится под обстрелами с октября 2022 года. В последние дни обстрелы настолько участились, что город почти ежедневно находится под ударами с украинской стороны.

сми телевидение

Комментарии 4

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Человек

10:36:21 30-05-2023

Это потому , что они макарошки не едят , а все больше хамон да пармезан , наверное.

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гость

11:31:03 30-05-2023

Пока эти сказочные ... обсуждают, ни чего не закончится. в 2018 на выборы ходили с присказкой: кто если ни Он, а Оно вона чё...., да и лишь бы не было войны....Этих сказочных экспертов туда, во главе с главнокомандующим.

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Знаток рекламы

12:09:12 30-05-2023

Нужно было просто: Такиесптичкино

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Странник

12:29:32 30-05-2023

...эксперты которых мы заслужили

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