Обвиняемая в убийстве военкора Татарского заявила, что сожалеет о произошедшем

Суд отклонил апелляцию стороны защиты на меру пресечения

24 апреля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила, что сожалеет о случившемся. Об этом сообщает ТАСС.

"Я сожалею о произошедшем и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", – сказала она, не заявив, признает свою вину или нет.

Суд отклонил апелляцию на меру пресечения. Она останется под арестом до 2 июня 2023 года.

Напомним, что при взрыве, который произошёл вечером 2 апреля, погиб военкор Владлен Татарский. В кафе взорвалась заминированная статуэтка, которую Татарскому вручила Трепова.

Пострадали ещё 40 человек. Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову задержали и поместили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, она действовала по указанию лиц, руководящих с Украины.