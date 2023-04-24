Обвиняемая в убийстве военкора Татарского заявила, что сожалеет о произошедшем
Суд отклонил апелляцию стороны защиты на меру пресечения
24 апреля 2023, 17:30, ИА Амител
Обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова заявила, что сожалеет о случившемся. Об этом сообщает ТАСС.
"Я сожалею о произошедшем и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", – сказала она, не заявив, признает свою вину или нет.
Суд отклонил апелляцию на меру пресечения. Она останется под арестом до 2 июня 2023 года.
Напомним, что при взрыве, который произошёл вечером 2 апреля, погиб военкор Владлен Татарский. В кафе взорвалась заминированная статуэтка, которую Татарскому вручила Трепова.
Пострадали ещё 40 человек. Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову задержали и поместили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, она действовала по указанию лиц, руководящих с Украины.
18:59:16 24-04-2023
Была апелляция со стороны защиты:"Вы уж отпустите убийцу террористку,пусть дома побудет".Суд подумал-подумал и отклонил. Это что было?Сцена в дурдоме?
09:33:05 25-04-2023
А что с лицом у неё?