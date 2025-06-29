Обвиняемые в теракте в "Крокусе" подтвердили, что его заказчиком был Киев

Один из исполнителей уже после нападения понял, что их используют в интересах Украины

29 июня 2025, 21:59, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Исполнители теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье признались, что организатором нападения выступила Украина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно показаниям одного из исполнителей теракта, уже после нападения он услышал от своих подельников о том, что заказчиком выступила "государственная структура Украины". Тогда узнал, что им нужно добраться до границы между Россией и Украиной и пересечь ее.

После этого координатор дал им дальнейшие указания, как добраться до Киева. В украинской столице они должны были получить по 1 млн рублей за исполнение теракта, а также указания, как добраться до украинской столицы. При этом им обещали организовать коридор.

"Я понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками", — заявил один из тиеррористов на допросе.

Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Согласно информации следователей, погибли 149 человек. Еще 609 получили ранения. Один человек пропал без вести. Общий ущерб от действий террористов оценивается в 6 млрд рублей.