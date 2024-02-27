Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске планировал разведать "Уралвагонзавод"
В отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, включая статьи о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ
27 февраля 2024, 12:31, ИА Амител
Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске изначально должен был провести разведку на "Уралвагонзаводе". Об этом он сказал РИА Новости.
Мужчину задержали сотрудники алтайского УФСБ в 2023 году за несколько дней до Дня города. В квартире у него нашли самодельную взрывчатку, а сам он тогда рассказал, что был завербован проукраинским легионом "Свобода России"*.
Злоумышленник хотел отправиться на Украину, но кураторы предложили ему выполнить задание на территории РФ, куда он выехал из Киргизии – там он прятался от частичной мобилизации. Обвиняемый подчеркнул, что изначально должен был провести разведку в рубцовском филиале "Уралвагонзавода", но позже кураторы поменяли объект на мэрию: в День города он должен был замаскировать бомбу под ведро с грибами.
Мужчина понимал, что операция со взрывом горадминистрации очень рискованная, и шансов выжить у него практически не было. Также он сказал, что украинские "коллеги" его бросили и не прислали ни одной посылки после задержания.
Сейчас в отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, включая статьи о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Обвиняемый может быть осужден на большой срок, вплоть до пожизненного.
* Запрещенная в России террористическая организация
12:48:47 27-02-2024
Так никакой посылки после задержания и не получил.Подлецы.Хоть бы сальцом подогрели.
12:58:35 27-02-2024
А сколько еще не пойманных, люди будьте бдительны
13:36:09 27-02-2024
Дурдомы (Лечебные заведения закрытого типа) надо обратно пооткрывать. Распустили больных теперь отлавливают.
13:39:25 27-02-2024
В Рубцовске филиал Алтайвагон.
13:40:50 27-02-2024
Сами сделали помойку мигрантскую ,т.е. колонию с проходным двором из РОССИИ,чем и нарушили САМИ: национальную безопасность РОССИИ,
мигранты,оккупиповавшие без единого выстрела изнутри РОССИЮ-знают расположение ВСЕХ стратегических объектов,особенно те,кто работает в структурах,полиции,мин обороне,и т.д.
А,сново ВРАНЬЁ,что: виновата америка и англосаксы в пропаганде д/народа так сказать: когда-то ХОЗЯЕВ РОССИИ,кои опосля геноцида в колонии,кою сделали из РОССИИ-видно восстановиться так и не смогли -раз верят во всякую чушь -пропаганду!