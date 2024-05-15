Обвиняемый в убийстве журналистки Светланы Бабаевой полностью признал вину

Его адвокат отметил, что существуют прямые доказательства вины инструктора

15 мая 2024, 19:45, ИА Амител

Судейский молот / Фото: pixabay.com

Игорь Малев, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, признал вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Вячеслава Позигуна, существуют прямые доказательства Малева в гибели Бабаевой.

"Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", – сказал подсудимый.Напомним, что 28 октября во время учебных занятий на полигоне Малев, будучи инструктором, выстрелил из автомата в грунт. Пуля раскололась и один из фрагментов отрикошетил в Бабаеву. Журналистка скончалась.

Малеву предъявили обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности".