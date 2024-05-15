Обвиняемый в убийстве журналистки Светланы Бабаевой полностью признал вину
Его адвокат отметил, что существуют прямые доказательства вины инструктора
15 мая 2024, 19:45, ИА Амител
Игорь Малев, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, признал вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам адвоката Вячеслава Позигуна, существуют прямые доказательства Малева в гибели Бабаевой.
"Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", – сказал подсудимый.Напомним, что 28 октября во время учебных занятий на полигоне Малев, будучи инструктором, выстрелил из автомата в грунт. Пуля раскололась и один из фрагментов отрикошетил в Бабаеву. Журналистка скончалась.
Малеву предъявили обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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