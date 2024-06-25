Очаги тления обнаружили на месте недавно сгоревшей гостиницы
На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно вырывающийся из здания дым, а также языки пламени
25 июня 2024, 18:35, ИА Амител
Тление в гостинице / Фото: unsplash.com
На пересечении улиц Юрина и Матросова произошел пожар. Как сообщает "Инцидент Барнаул", возгорание случилось на территории гостиницы.
На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно вырывающийся из здания дым, а также языки пламени.
UPD. Как рассказали в пресс-службе МЧС Алтайского края, при разборе конструкций на месте пожара, ликвидированного в сауне и гостинице "Венеция" 24 июня, обнаружились очаги тления.
Силы первого пожарно-спасательного отряда Барнаула проводят проливку строения.
20:58:28 25-06-2024
Два дня не могут потушить, это наводит на мысли
21:03:51 25-06-2024
гостиница)))
01:49:05 26-06-2024
Элен без ребят (21:03:51 25-06-2024) гостиница)))... это теерь так называется