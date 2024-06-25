Очаги тления обнаружили на месте недавно сгоревшей гостиницы

На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно вырывающийся из здания дым, а также языки пламени

25 июня 2024, 18:35, ИА Амител

Тление в гостинице / Фото: unsplash.com

На пересечении улиц Юрина и Матросова произошел пожар. Как сообщает "Инцидент Барнаул", возгорание случилось на территории гостиницы.

На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно вырывающийся из здания дым, а также языки пламени.

UPD. Как рассказали в пресс-службе МЧС Алтайского края, при разборе конструкций на месте пожара, ликвидированного в сауне и гостинице "Венеция" 24 июня, обнаружились очаги тления.

Силы первого пожарно-спасательного отряда Барнаула проводят проливку строения.