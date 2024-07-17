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Очень много осадков. О погоде в Алтайском крае 17 июля

В регионе ожидаются грозы

17 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Молния / Фото: pxhere.com/ru/photo/675760
Молния / Фото: pxhere.com/ru/photo/675760

В Алтайском крае 17 июля прогнозируют большое количество осадков. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 8

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Сергей

07:35:48 17-07-2024

На этот раз синоптики не обманули, на улице проливной дождь, гроза , ураганный ветер, из дома страшно выходить, все улицы города залиты водой. Спасибо за правдивый прогноз, наши синоптики самые лучшие!!!

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Гость

09:29:47 17-07-2024

Что синоптикам, что правительству, веры нет.

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Гость

10:21:24 17-07-2024

Ау,уэ-о-у-а,приближается гроза...Ой,гроза...

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Гость

10:31:50 17-07-2024

Гость (10:21:24 17-07-2024) ..Ой,гроза...... Не грози меняяяя. не грози меняяяя..аа... моего коняяяяя...

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Владник

17:24:34 17-07-2024

Где гроза нету грозы жара только стоит ни капли дождя

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Гость

18:08:06 17-07-2024

Край большой, где именно то дожди? Рубцовск +37, солнцепек, и ни капли

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Элен без ребят

18:31:06 17-07-2024

-ну и где ваша гроза?
-стороноой прашла-а...
сердцу очень жаль.

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Завтра ожидается повеселее нас

19:40:48 17-07-2024

Завтра ожидается повеселее насчет осадков. Похоже синоптики день перепутали.

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