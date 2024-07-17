Очень много осадков. О погоде в Алтайском крае 17 июля

В регионе ожидаются грозы

17 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Молния / Фото: pxhere.com/ru/photo/675760

В Алтайском крае 17 июля прогнозируют большое количество осадков. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.