Очень много осадков. О погоде в Алтайском крае 17 июля
В регионе ожидаются грозы
17 июля 2024, 06:00, ИА Амител
Молния / Фото: pxhere.com/ru/photo/675760
В Алтайском крае 17 июля прогнозируют большое количество осадков. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
07:35:48 17-07-2024
На этот раз синоптики не обманули, на улице проливной дождь, гроза , ураганный ветер, из дома страшно выходить, все улицы города залиты водой. Спасибо за правдивый прогноз, наши синоптики самые лучшие!!!
09:29:47 17-07-2024
Что синоптикам, что правительству, веры нет.
10:21:24 17-07-2024
Ау,уэ-о-у-а,приближается гроза...Ой,гроза...
10:31:50 17-07-2024
Гость (10:21:24 17-07-2024) ..Ой,гроза...... Не грози меняяяя. не грози меняяяя..аа... моего коняяяяя...
17:24:34 17-07-2024
Где гроза нету грозы жара только стоит ни капли дождя
18:08:06 17-07-2024
Край большой, где именно то дожди? Рубцовск +37, солнцепек, и ни капли
18:31:06 17-07-2024
-ну и где ваша гроза?
-стороноой прашла-а...
сердцу очень жаль.
19:40:48 17-07-2024
Завтра ожидается повеселее насчет осадков. Похоже синоптики день перепутали.