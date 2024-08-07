"Очень невкусно". Алтайский эксперт рассказал, как отличить съедобные грибы от ложных

С чем можно спутать белый гриб, опята и лисички?

07 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Лето и начало осени – активное время для сбора грибов. И перед не слишком опытными собирателями всегда встает два важных вопроса: где найти ту самую полянку и как отличить съедобный гриб от просто невкусного или даже опасного. Об этом и не только расскажет грибник со стажем Арсений Никитин. В четверг, 8 августа, в "Переговорке" на amic.ru он поделится профессиональными секретами: как искать, где искать, как правильно собирать и как не потеряться в лесу.

А пока – несколько советов о том, как отличить от двойников самые популярные на Алтае грибы – опята, лисички и белые.

"У опят есть двойник – ложные опята. Они тоже растут большими группами на пеньках. У такого гриба нет юбочки под шляпкой, что является характерным признаком настоящего опенка. А еще ложные более оранжевого цвета", – пояснил Никитин.

Кстати, многие знают лишь осенние опята, тогда как на Алтае еще есть летние и зимние. Последние собирают, уже когда выпал снег. Во время холодов они замерзают, но при оттепели снова растут. И они тоже очень вкусные, добавил грибник.

Двойник есть и у белого гриба – желчный.

"Им не отравишься, но будет очень невкусно. У нас они мало растут, но все же встречаются", – сказал Арсений Никитин.

А вот у лисички двойников нет, ее сложно спутать с другим грибом. Разве что с вороночником (у него такие же волнистые края, но цвет не желто-оранжевый, а серо-черный), но он тоже неядовитый.

Смотрите "грибной" выпуск в четверг, 8 августа, в "Переговорке" на amic.ru.