Очередной "чистый четверг" проведут в Барнауле 19 октября
Уборкой займутся во всех районах города
18 октября 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 19 октября состоится третий "чистый четверг" в рамках месячника санитарной очистки, сообщает мэрия.
Работы пройдут во всех районах города с участием образовательных учреждений, торговых и промышленных предприятий, а также управляющих компаний и органов ТОС.
"Планируется, что в мероприятиях по уборке и экологических акциях примут участие более 12,5 тысячи человек. В работах будет задействовано порядка 50 единиц спецтехники, с территории районов будет вывезено около 70 машин мусора", – говорится в сообщении.
На следующий день, 20 октября, в Барнауле состоится общегородской субботник.
17:47:36 18-10-2023
Ну наконец-то, как мы этого ждали.
18:44:11 18-10-2023
Гость (17:47:36 18-10-2023) Ну наконец-то, как мы этого ждали. ... Представляю, как довольны в такие дни руководители- все работают добровольно-принудительно , да ещё и бесплатно, мечта! Интересно, есть ли подобное в других странах? Или это нам в наследство от вождя пролетариата досталось, страны уже нет, а дело его живет, только название другое придумали, более религиозное...типа, работайте, очищайтесь от грехов холопы.