Очередной "чистый четверг" проведут в Барнауле 19 октября

Уборкой займутся во всех районах города

18 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 19 октября состоится третий "чистый четверг" в рамках месячника санитарной очистки, сообщает мэрия.

Работы пройдут во всех районах города с участием образовательных учреждений, торговых и промышленных предприятий, а также управляющих компаний и органов ТОС.

"Планируется, что в мероприятиях по уборке и экологических акциях примут участие более 12,5 тысячи человек. В работах будет задействовано порядка 50 единиц спецтехники, с территории районов будет вывезено около 70 машин мусора", – говорится в сообщении.

На следующий день, 20 октября, в Барнауле состоится общегородской субботник.