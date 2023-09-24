Очевидцы: девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

По предварительным данным, после аварии она потеряла сознание

24 сентября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Девушку сбили на пересечении улиц Балтийская и Сиреневая в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным, авария произошла на пешеходном переходе. В результате столкновения, по словам подписчиков телеграм-канала, пострадавшая потеряла сознание. Помощь ей на месте оказывали врачи скорой помощи.

Подробностей о состоянии сбитой девушки на данный момент нет.