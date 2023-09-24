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Очевидцы: девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

По предварительным данным, после аварии она потеряла сознание

24 сентября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Девушку сбили на пересечении улиц Балтийская и Сиреневая в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным, авария произошла на пешеходном переходе. В результате столкновения, по словам подписчиков телеграм-канала, пострадавшая потеряла сознание. Помощь ей на месте оказывали врачи скорой помощи.

Подробностей о состоянии сбитой девушки на данный момент нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 9

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Гость

12:07:10 24-09-2023

Водители в Барнауле повадились сбивать пешеходов на пешеходных переходах. Ослепли что-ли все? Или мозги растеряли?

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Гость

20:48:10 24-09-2023

Гость (12:07:10 24-09-2023) Водители в Барнауле повадились сбивать пешеходов на пешеходн... пешеходы - да. И ослепли, и мозги растеряли , и дома сохранились. А потом за руль садятся.

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Гость

22:34:55 24-09-2023

Гость (20:48:10 24-09-2023) пешеходы - да. И ослепли, и мозги растеряли , и дома сохрани... Причем тут пешеходы? Пешеходы переходят проезжую часть по пешеходному переходу, как и положено. А вот водители в Барнауле ведут себя нагло и по-хамски. Ваш комментарий тому очередное подтверждение.

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Ольга

00:28:34 25-09-2023

Каждый раз после ДТП по вине водителя читаешь обвинения в адрес пешехода... Понятно, что пишут их водители, только вот интересно- сами-то они пешеходами не бывают!?

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Гость

06:45:10 25-09-2023

Ольга (00:28:34 25-09-2023) Каждый раз после ДТП по вине водителя читаешь обвинения в ад... Ольга, именно поэтому, я крайне аккуратно перехожу проезжую часть. Смотрю по сторонам ,в каждый ряд, в смартфон не залипаю. Есть чёткое понимание, что не пешеходный переход ни светофор не являются гарантией моей безопасности. К сожалению, у многих пешеходов такого понимания нет и они смело вручают свою жизнь в руки незнакомого водителя, неизвестно в каком состоянии. Ведь он "должен пропустить" Очень глупо

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Гость

20:52:29 25-09-2023

Гость (06:45:10 25-09-2023) Ольга, именно поэтому, я крайне аккуратно перехожу проезжую ... Да не подстелите вы везде соломку. Вы хоть как сова на 36- градусов головой поворачиваете, всё равно никакой гарантии, что безопасно перейдете дорогу - нет. Сколько угодно случаев на этот счёт.

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Афиноген

08:21:54 25-09-2023

Нету работы ГИБДД в городе Барнауле ,потому это и происходит постоянно.

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Гость

09:07:28 25-09-2023

Вы знаете иногда просто не видно пешеходов, особенно вечером после дождя когда есть встречные а/м и пешеход одет во все темное... и они действительно в 70% случаев не убеждаются в своей безопасности..шпарят на пролом! Я сама пешеход, но когда с мужем едем на машине, иногда хочется выйти и по башке таким настучать.. т.к. машину не всегда можно остановить за несколько секунд, а потом кому сидеть за их отлошность? Нормальный водитель никогда не будет рисковать своей судьбой и судьбой своей семьи! Я сейчас не говорю о тех кто может себе позволить сесть пьяным за руль, безумно превысить скорость и т.д. и т.п. Но пешеходы тоже не всегда правы. Водитель должен смотреть во все глаза чтоб себе жизнь не поломать, а переход чтоб ее сохранить!

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Гость

12:16:13 25-09-2023

Гость (09:07:28 25-09-2023) Вы знаете иногда просто не видно пешеходов, особенно вечеро... Согласен, у некоторых такое есть. Сегодня видел, тетка с ребенком, обе в капюшонах, поперлась по переходу прямо перед поворачивающим автобусом. Она его даже не заметила, перешла и пошла дальше.

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