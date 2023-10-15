Очевидцы: два человека погибли в ДТП на алтайской трассе

Автомобиль выбросило с дороги и он перевернулся

15 октября 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам очевидцев, в результате происшествия погибли два человека. На фото виден автомобиль, который выбросило с дороги, после чего он перевернулся.

На момент публикации официальной информации по поводу случившегося нет.

Сообщается, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.