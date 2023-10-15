Очевидцы: два человека погибли в ДТП на алтайской трассе
Автомобиль выбросило с дороги и он перевернулся
15 октября 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам очевидцев, в результате происшествия погибли два человека. На фото виден автомобиль, который выбросило с дороги, после чего он перевернулся.
На момент публикации официальной информации по поводу случившегося нет.
Сообщается, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
13:51:22 15-10-2023
на какой трассе произошло дтп???
22:49:33 15-10-2023
Ни где, ни когда... очень информативная статья