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Очевидцы: два человека погибли в ДТП на алтайской трассе

Автомобиль выбросило с дороги и он перевернулся

15 октября 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам очевидцев, в результате происшествия погибли два человека. На фото виден автомобиль, который выбросило с дороги, после чего он перевернулся.

На момент публикации официальной информации по поводу случившегося нет.

Сообщается, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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гость

13:51:22 15-10-2023

на какой трассе произошло дтп???

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Гость

22:49:33 15-10-2023

Ни где, ни когда... очень информативная статья

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