Одеваемся потеплее. Какая погода будет в Алтайском крае с 15 по 17 апреля?

Синоптики предупреждают, что на дорогах будет сильная гололедица

14 апреля 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода в Алтайском крае в ближайшие выходные будет довольно холодной и ветреной. 15 апреля порывы местами будут достигать 20 метров в секунду, 16 апреля – до 17 м/с. В южных районах синоптики прогнозируют мокрый снег, а на дорогах по всему региону – сильную гололедицу на дорогах. Об этом сообщает Алтайский гидрометцентр.

В ночь на 15 апреля столбики термометров по краю покажут от -4 до -9 градусов и только по югу будет чуть теплее, там до +2°С. Днём воздух не прогреется выше +5°С. В ночь на Пасху ожидается от +1 до +6°С. Зато днём 16 апреля температура опустится до -3...-8 градусов.

Похолодание усилится в ночь на понедельник: температура воздуха составит -4...-9 °С. А днём синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов. И лишь местами столбики термометров покажут до +9°С.