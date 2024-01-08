Один человек погиб и двое пострадали в жестком ДТП в Воронежской области

35-летняя женщина за рулем Toyota Vitz не справилась с управлением — вероятно, в этом оказались виноваты неблагоприятные погодные условия

08 января 2024, 16:44, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

7 января в Каширском районе Воронежской области произошла смертельная авария. Как сообщает портал "Воронежские новости", ДТП произошло на трассе М-4 "Дон".

По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Toyota Vitz не справилась с управлением — вероятно, в этом оказались виноваты неблагоприятные погодные условия. В результате водитель наехала на барьерное ограждение.

На месте скончалась пассажирка — 64-летняя женщина. Также были госпитализированы два других пассажира - 16-летний парень и 10-летняя девочка с травмами.