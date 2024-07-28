Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии

Есть пострадавший — его доставили в больницу

28 июля 2024, 16:59, ИА Амител

Логотип МЧС России / Фото: mchs.gov.ru

Легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Авария произошла вблизи населенного пункта Красный Курган в Малокарачаевском районе. На борту находились два человека. Выжившего доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу.

К ликвидации последствий инцидента привлекли 15 человек личного состава и 5 единиц техники.