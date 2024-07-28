Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии
Есть пострадавший — его доставили в больницу
28 июля 2024, 16:59, ИА Амител
Логотип МЧС России / Фото: mchs.gov.ru
Легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Авария произошла вблизи населенного пункта Красный Курган в Малокарачаевском районе. На борту находились два человека. Выжившего доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу.
К ликвидации последствий инцидента привлекли 15 человек личного состава и 5 единиц техники.
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