Один человек погиб, пять пострадали при пожаре на теплоходе на Оби
23 мая во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково в Ханты-Мансийском автономном округе на судне произошёл хлопок, за которым последовало возгорание
23 мая 2023, 16:15, ИА Амител
Один человек погиб, пять госпитализированы в результате пожара на теплоходе "РТ-377" в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом заявила пресс-служба управления Ространснадзора по УрФО во "ВКонтакте".
По их информации, 23 мая во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково на судне "произошли хлопок и пожар". В результате происшествия один человек погиб, ещё у пятерых – ожоги разной степени тяжести.
Сам теплоход при тушении пожара потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби.
Подробности происшествия выясняются. Причины возгорания пока неизвестны.
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