Один человек погиб, трое пострадали при лобовом столкновении "Газелей" на Алтае

Водителям госпитализация не потребовалась

27 июня 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили гибель человека в ДТП двух грузовых "Газелей" на трассе Табуны – Кулунда.

"Прибывшими пожарными огонь был оперативно потушен", – добавили в пресс-службе ведомства.

Один человек погиб, еще двое были доставлены в больницу.

В свою очередь, в ГИБДД по Алтайскому краю уточняют, что пострадали три человека. Предварительно они установили, что столкновение случилось в 17:20 на 352-м километре автодороги Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха. Там водитель 1988 года рождения за рулем ГАЗ-2705, двигаясь в направлении города Рубцовска, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Там он совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ-3302 под управлением водителя 2002 года рождения.

Водителям госпитализация не потребовалась. Пострадали пассажиры автомобиля ГАЗ-2705: мужчина 1984 года рождения скончался на месте ДТП; мужчина 1992 года рождения с травмами госпитализирован в центральную городскую больницу города Славгорода.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.