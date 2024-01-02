Один человек пострадал после новой атаки ВСУ по Белгороду

Его состояние оценивается как тяжелое

02 января 2024, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, ПВО удалось сбить четыре воздушных цели на подлете к городу.

"По предварительным данным, есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое", – написал он.Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Напомним, что 30 декабря ВСУ атаковали Белгород. Всего в результате происшествия погибли 25 человек, из которых пять дети. Пострадали 109 человек, из которых 45 остаются в больницах областного центра, 25 – федерального.