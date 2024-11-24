Один из самых дорогих домов Сочи выставили на продажу
Его владелица – 73-летняя предпринимательница
24 ноября 2024, 17:53, ИА Амител
Алла Аксельрод, бизнес-леди из Санкт-Петербурга, выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о шестиэтажном особняке с бассейном, который находится на проспекте, известном как один из самых коротких в мире. Дом расположен в элитном комплексе рядом с санаторием "Светлана" и гостиницей "Жемчужина" на побережье города.
В этом же районе находятся пентхаусы известных артистов – Владимира Винокура и Льва Лещенко. Дом укомплектован мебелью люксового бренда Ralph Lauren и оснащен бытовой техникой премиум-класса. Стоимость особняка составляет 2,4 миллиарда рублей.
Известно, что собственнице роскошного коттеджа 73 года. Она также является владелицей трех автомобилей: Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz SL и Maybach 57. Кроме того, у нее есть доля в компании "Диалог-СТ", которая занимается производством сайдингов.
Ранее у бизнес-леди было десять компаний, половина из которых связана со строительством в Сочи.
18:00:30 24-11-2024
К гробешнику карманы не пришьёш...
18:18:03 24-11-2024
Известно, что владелице роскошного коттеджа 73 года. В этом же районе находятся пентхаусы известных артистов — Владимира Винокура и Льва Лещенко.
Зачем покупать это в районе покойников?
18:47:21 24-11-2024
Непосильным трудом...
09:22:51 25-11-2024
6 этажей многовато.. снесите три - я куплю
09:59:18 25-11-2024
мало полезная инфа
10:16:24 25-11-2024
а домик президента агу там рядом?