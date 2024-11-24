Один из самых дорогих домов Сочи выставили на продажу

Его владелица – 73-летняя предпринимательница

24 ноября 2024, 17:53, ИА Амител

Квартира / Фото: pxhere.com/ru/photo/1119254

Алла Аксельрод, бизнес-леди из Санкт-Петербурга, выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о шестиэтажном особняке с бассейном, который находится на проспекте, известном как один из самых коротких в мире. Дом расположен в элитном комплексе рядом с санаторием "Светлана" и гостиницей "Жемчужина" на побережье города.

В этом же районе находятся пентхаусы известных артистов – Владимира Винокура и Льва Лещенко. Дом укомплектован мебелью люксового бренда Ralph Lauren и оснащен бытовой техникой премиум-класса. Стоимость особняка составляет 2,4 миллиарда рублей.

Известно, что собственнице роскошного коттеджа 73 года. Она также является владелицей трех автомобилей: Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz SL и Maybach 57. Кроме того, у нее есть доля в компании "Диалог-СТ", которая занимается производством сайдингов.

Ранее у бизнес-леди было десять компаний, половина из которых связана со строительством в Сочи.