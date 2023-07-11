НОВОСТИСпорт

Один из соперников "Динамо" лишился профессионального статуса

В будущем сезоне барнаульцы будут биться с восемью командами

11 июля 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Один из соперников барнаульского "Динамо" не сыграет в предстоящем первенстве России по футболу среди команд второй лиги. Решением министерства спорта Удмуртии профессионального статуса лишился "Зенит-Ижевск".

Причиной тому – недостаток финансирования и неудовлетворительные результаты клуба в сезоне 2022/23 годов. Тогда ижевские футболисты финишировали на восьмом месте из 12-ти участников турнира.

Таким образом, в предстоящем первенстве России соперниками барнаульского "Динамо" станут восемь команд.

Игру первого тура динамовцы проведут в ближайшее воскресенье 16 июля на своем стадионе против "Уральца-ТС" из Нижнего Тагила.

Барнаул Спорт

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:59:39 11-07-2023

будут биться ---------- "Биться" - Вы серьезно???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГадкийЯ

17:11:03 11-07-2023

А как вы думали? В пятой лиге только биться!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:04 11-07-2023

Паспорт болельщика нужен?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:19 11-07-2023

Гость (16:05:04 11-07-2023) Паспорт болельщика нужен?... Да и справку на отсутствие уретрита, атеросклероза, подагры

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров