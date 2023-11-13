Один из создателей "Реальных пацанов" погиб в зоне СВО

Его смертельно ранило гранатой, сброшенной с дрона

13 ноября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В зоне СВО погиб звукорежиссер сериала "Реальные пацаны" Валентин Ушаков. Об этом сообщает "АиФ".

Ушаков в сентябре 2023 года добровольцем ушел в зону проведения СВО. Позднее появились сообщения о том, что он пропал без вести, а теперь известно, что звукорежиссер погиб.

Знакомые Ушакова рассказали, что его ранило сброшенной с дрона гранатой. Сослуживцы пытались эвакуировать мужчину, но при повторной атаке не выжил никто.

Последнюю серию сериала "Реальные пацаны" посвятили погибшему Валентину Ушакову.

Помимо этого сериала, Ушаков участвовал в создании "Папиных дочек" и ряда других проектов.