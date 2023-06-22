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Один из создателей ядерной бомбы умер в Москве

Рядом с телом 92-летнего мужчины нашли предсмертную записку

22 июня 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Москве скончался один из создателей термоядерного оружия Григорий Клинишов. Ему было 92 года.

Как сообщает "Регнум", Клинишова нашли мертвым в собственной квартире родственники, которые ненадолго выходили. 

Рядом с телом ученого обнаружили предсмертную записку.

Григорий Клинишов был инженером-физиком, кандидатом физико-математических наук. Он стал одним из разработчиков двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 и ряда других типов термоядерных снарядов.

Впервые термоядерный заряд РДС-37, созданный в СССР, испытали 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

09:51:44 22-06-2023

Наслушался дед Медведева Д.А. ...

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Гость

09:59:31 22-06-2023

Гость (09:51:44 22-06-2023) Наслушался дед Медведева Д.А. ...... Доживешь до 92-х лет расскажешь кого ты слушал.

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Гость

11:09:32 22-06-2023

Гость (09:59:31 22-06-2023) Доживешь до 92-х лет расскажешь кого ты слушал. ... Откуда знаешь?

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Гость

10:22:30 22-06-2023

Может просто уже устал жить, болячки достали, бывает такое к сожалению...

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Гость

10:23:23 22-06-2023

Чувак горячо фанател наукой , или он спецом именно бомбу делал?

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Гость

12:15:49 22-06-2023

Написали же, что по умершей жене скучает и от своих болячек страдает, прощения у родных попросил. А то измышлялись, что совесть замучела за невинно загубленных детей.

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Гость

13:05:21 22-06-2023

а что в записке то?

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