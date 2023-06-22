Один из создателей ядерной бомбы умер в Москве

Рядом с телом 92-летнего мужчины нашли предсмертную записку

22 июня 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Москве скончался один из создателей термоядерного оружия Григорий Клинишов. Ему было 92 года.

Как сообщает "Регнум", Клинишова нашли мертвым в собственной квартире родственники, которые ненадолго выходили.

Рядом с телом ученого обнаружили предсмертную записку.

Григорий Клинишов был инженером-физиком, кандидатом физико-математических наук. Он стал одним из разработчиков двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 и ряда других типов термоядерных снарядов.

Впервые термоядерный заряд РДС-37, созданный в СССР, испытали 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.