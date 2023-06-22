Один из создателей ядерной бомбы умер в Москве
Рядом с телом 92-летнего мужчины нашли предсмертную записку
22 июня 2023, 09:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Москве скончался один из создателей термоядерного оружия Григорий Клинишов. Ему было 92 года.
Как сообщает "Регнум", Клинишова нашли мертвым в собственной квартире родственники, которые ненадолго выходили.
Рядом с телом ученого обнаружили предсмертную записку.
Григорий Клинишов был инженером-физиком, кандидатом физико-математических наук. Он стал одним из разработчиков двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 и ряда других типов термоядерных снарядов.
Впервые термоядерный заряд РДС-37, созданный в СССР, испытали 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.
09:51:44 22-06-2023
Наслушался дед Медведева Д.А. ...
09:59:31 22-06-2023
Гость (09:51:44 22-06-2023) Наслушался дед Медведева Д.А. ...... Доживешь до 92-х лет расскажешь кого ты слушал.
11:09:32 22-06-2023
Гость (09:59:31 22-06-2023) Доживешь до 92-х лет расскажешь кого ты слушал. ... Откуда знаешь?
10:22:30 22-06-2023
Может просто уже устал жить, болячки достали, бывает такое к сожалению...
10:23:23 22-06-2023
Чувак горячо фанател наукой , или он спецом именно бомбу делал?
12:15:49 22-06-2023
Написали же, что по умершей жене скучает и от своих болячек страдает, прощения у родных попросил. А то измышлялись, что совесть замучела за невинно загубленных детей.
13:05:21 22-06-2023
а что в записке то?