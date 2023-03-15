Один толкал, другой управлял. В Барнауле пытались очень тихо угнать "Жигули"

Мужчины "проехали" около 25 метров, когда увидели подъезжающий экипаж полиции

15 марта 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 15 минут задержали угонщиков автомобиля, сообщает региональное МВД.

Житель Барнаула оставил во дворе своего дома автомобиль ВАЗ-2107. В это же время там пили алкоголь двое приятелей, которые решили угнать машину.

"Злоумышленники разбили стекло, проникли в автомобиль, но так как завести его не смогли, один из них начал толкать транспортное средство, а другой – управлять им. Неравнодушная жительница, проживающая в доме, увидела данный факт и вызвала сотрудников полиции", – рассказали в ведомстве.

В итоге мужчины "проехали" около 25 метров, когда увидели подъезжающий экипаж полиции. После этого они попытались скрыться, но были задержаны.

Теперь угонщикам, которым 45 и 18 лет, грозит до семи лет лишения свободы за "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".