Один участок трассы остается перекрытым в Алтайском крае. Обновлено
Остальные дороги, которые закрывали из-за непогоды, открыли
09 января 2024, 07:16, ИА Амител
В Алтайском крае из-за непогоды остается перекрытым один участок трассы. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Ограничение движения действует на трассе К-18 от н.п. Новокалманка Усть-Калманского района до н.п. Маралиха Чарышского района.
Разрешено движение по участкам, которые были перекрыты накануне:
– К-09 – от н.п. Курья до н.п. Староалейское;
– К-08 – от н.п. Подойниково Панкрушихинского района до н.п. Хабары;
– К-03 – от г. Змеиногорска до г. Рубцовска.
Отметим, что 9 января, по прогнозам синоптиков, метели и сильный ветер сохранятся на территории региона.
Обновлено
Все ограничения на дорогах края сняты.
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