Один участок трассы остается перекрытым в Алтайском крае. Обновлено

Остальные дороги, которые закрывали из-за непогоды, открыли

09 января 2024, 07:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за непогоды остается перекрытым один участок трассы. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Ограничение движения действует на трассе К-18 от н.п. Новокалманка Усть-Калманского района до н.п. Маралиха Чарышского района.

Разрешено движение по участкам, которые были перекрыты накануне:

– К-09 – от н.п. Курья до н.п. Староалейское;

– К-08 – от н.п. Подойниково Панкрушихинского района до н.п. Хабары;

– К-03 – от г. Змеиногорска до г. Рубцовска.

Отметим, что 9 января, по прогнозам синоптиков, метели и сильный ветер сохранятся на территории региона.



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Все ограничения на дорогах края сняты.