Одна из улиц Барнаула останется без холодной воды из-за плановых работ

Ограничения продлятся с 14:00 до 19:00

30 января 2025, 09:30, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

30 января холодной воды временно не будет на ул. Антона Петрова из-за плановых работ. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты барнаульского водоканала будут менять задвижку диаметром 100 мм по ул. Антона Петрова, 132.

В связи с этим подачу холодной воды ограничат в восьми жилых домах по следующим адресам:

ул. Антона Петрова, 144, 136, 134, 132, 126, 128, 124, 120.

Временное ограничение водоснабжения также коснется учреждений и административных зданий по следующим адресам:

ул. Антона Петрова, 130 (школа), 122 (детский сад), 144в (кафе), 128в (гаражи), 1206 (электроподстанция), 120а (кафе).

Ремонтные работы продлятся с 14:00 до 19:00.