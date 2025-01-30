Одна из улиц Барнаула останется без холодной воды из-за плановых работ
Ограничения продлятся с 14:00 до 19:00
30 января 2025, 09:30, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
30 января холодной воды временно не будет на ул. Антона Петрова из-за плановых работ. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты барнаульского водоканала будут менять задвижку диаметром 100 мм по ул. Антона Петрова, 132.
В связи с этим подачу холодной воды ограничат в восьми жилых домах по следующим адресам:
- ул. Антона Петрова, 144, 136, 134, 132, 126, 128, 124, 120.
Временное ограничение водоснабжения также коснется учреждений и административных зданий по следующим адресам:
- ул. Антона Петрова, 130 (школа), 122 (детский сад), 144в (кафе), 128в (гаражи), 1206 (электроподстанция), 120а (кафе).
Ремонтные работы продлятся с 14:00 до 19:00.
10:19:41 30-01-2025
точно плановых?
11:53:26 30-01-2025
Зачем зимой нужна холодная вода???
13:14:26 30-01-2025
Плановые работы в январе? Ну вы за кого людей то держите?!