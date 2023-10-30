Здание возведут на месте аварийного барака

30 октября 2023, 09:01, ИА Амител





















Проект здания ул. Кулагина, 40 / Фото: "Мастерская Золотова"

На ул. Кулагина, 40 (рядом с бывшим ДК) построят одноэтажный серый офисник. Его проект представляли на градсовете в конце августа 2023 года, а в середине октября инвестор получил разрешение на возведение здания.

Участок на ул. Кулагина сейчас пустует. Площадка освободилась после сноса аварийного дома. По соседству расположены частные и многоквартирные дома, а также производственно-коммунальные объекты.

Окружение площадки на ул. Кулагина, 40 / Фото: "Мастерская Золотова"

"Раньше рядом находились аварийные двухэтажные здания, сейчас они разрушены. Наша площадка свободна от застройки, участок сложной формы. Территория за нашей площадкой свободная, заросшая, никак не оформлена. Удалось приобрести участок в такой конфигурации. Вокруг стоят приличные коттеджи, выкупать землю, укрупнять и наращивать этажность пока возможности нет", – сообщил на градсовете автор проекта, архитектор Владимир Золотов.

Площадь участка составляет 16 соток, здесь предусмотрен сквозной проезд и парковка на семь машино-мест. На территории участка вдоль ул. Кулагина растут деревья и кустарники, которые решено сохранить. Поэтому парковки у проезжей части не будет.

Согласно выданному разрешению на строительство, возвести объект и благоустроить территорию инвестору необходимо до января 2025 года.