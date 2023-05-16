С одной стороны, пластиковая посуда — это удобно. Но с другой, уверяют эксперты, она очень сильно вредит экологии и здоровью людей

16 мая 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Одноразовая посуда уже давно стала одним из атрибутов повседневной жизни. Кто-то берёт её с собой в поездки, а кто-то и вовсе использует постоянно вместо обычной посуды. Мол, поел, к примеру, из пластиковой тарелки, выкинул её – и всё, ничего мыть не надо. Удобно, но… У одноразовой посуды есть чудовищный минус – её трудно перерабатывать и зачастую фактически невозможно утилизировать.

Депутаты предложили полностью запретить одноразовую посуду из пластика в России. Проект постановления Госдумы с рекомендациями правительству о проработке этого вопроса разместили в думской электронной базе, а рассмотреть его могут на пленарном заседании палаты уже во вторник, 16 мая. Почему одноразовая посуда считается опасной и чем её предлагают заменить – в материале amic.ru.

1 Насущный вопрос: чем же заменить пластиковую посуду? Вопрос с заменой пока не проработан. Нужно просчитать альтернативные варианты и подумать, чем заменить пластик, заявил член комитета Госдумы по экологии, природными ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев. Об этом пишет "Парламентская газета". Но альтернативы такой посуде в любом случае есть. К примеру, пластиковые стаканчики и трубочки можно поменять на бумажные… Или алюминиевые, их тоже легко перерабатывать. Вот депутаты и предлагают вытеснить посуду из пластика.

2 А где-то в России уже запрещена посуда из пластика? Пока нет. Но Госдума 5 марта 2023 года в первом чтении приняла законопроект, запрещающий реализовывать одноразовые пакеты, сумки, посуду и столовые приборы на Байкале. И это вполне справедливо: даже самому глубокому озеру в мире, которое призывают беречь, не удалось избежать загрязнения пластиком. В сентябре 2021-го "Коммерсантъ" писал о том, насколько Байкал загрязнён пластиковыми частицами. "В пересчёте на площадь водной поверхности концентрация частиц составила от 19 до 75 тыс. на 1 квадратный метр. И это при среднем значении в 42 тыс. частиц на 1 кв. м, что соответствует высокой степени пластикового загрязнения", – рассказала изданию руководитель экспедиции на Байкал, инженер-исследователь, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Олеся Ильина. И, да, уточняется, что обнаруженные частицы пластика – не самостоятельные. Почти все они возникли при разрушении более крупных пластиковых фрагментов.

3 Ого, а чем опасен пластик для окружающей среды? Своей "разрушительной" силой. Зачастую неперерабатываемый пластик вместе с остальными отходами попадает на свалки и мусорные полигоны. Там его очень много. По данным РИА Новости на 2021 год, одноразовая упаковка составляет аж 54,2% от всего объёма отходов на полигонах, то есть больше их половины. И всё бы ничего, но в "теле" полигона пластик не просто тихо-мирно лежит. Он находится среди других, разлагающихся отходов – в "гуще" разнообразных химических реакций. Разлагаясь, часть отходов образует свалочный газ, который состоит из метана, диоксида углерода и примеси токсических веществ. Они отравляют воздух, а тяжёлые металлы, в свою очередь, попадают в почву и разносятся грунтовыми водами. Таким образом, пластик отравляет землю. А вместе с этим пагубно влияет на состояние всей окружающей среды.

4 Ну а насколько пластик вреден для людей? Начнём с пластиковой посуды. Всё зависит от того, как ею пользоваться. Специалисты не рекомендуют есть из неё дважды. При повторном использовании одноразовой посуды повреждается её внешний защитный слой и начинают выделяться вредные вещества – кадмий, свинец, формальдегиды, фенол. Накапливаясь в организме, они могут вызывать различные заболевания, вплоть до онкологических. А теперь о пластике в целом: с ним всё ещё сложнее. Мусорные полигоны (кстати, всего на май 2023-го их используют 26 российских регионов) нередко горят. По ночам на горах отходов, точечно, можно увидеть пламя, а днём идёт едкий дым. Виной этому всё те же химические реакции. Горя, пластик образует яд диоксин. Он крайне опасен для здоровья людей и способен вызывать тяжёлые заболевания. "Это примерно тот боевой яд, которым американцы травили вьетнамцев. Этот яд приводит не только к массовой онкологии, но и к генетическим мутациям", – объяснил Николай Будуев.

5 Мусорные полигоны, на которые попадает пластик, – это вообще эффективно? С одной стороны, да, так как на них контролируют сортировку мусора, его правильное захоронение и в случаях, когда это возможно, отправку на мусороперерабатывающий завод. Но, с другой стороны, полигоны малоэффективны. Отходов настолько много, что утилизировать их удаётся медленно, а новые объекты для этого строят медленно. Кстати, напомним, в России действует национальный проект "Экология", одна из целей которого – к 2030 году уменьшить вдвое объём отходов, поступающих на мусорные полигоны. Для этого в стране планируют создать восемь экопромышленных парков (ЭПП) в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях, писал РБК в сентябре 2022 года. А меньше пластика между тем пока не становится. Изделия из него продолжают производить и продавать. Да и в целом он живучий.